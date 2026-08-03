IHSG Sesi I Melemah ke 6.234 Usai Neraca Dagang Defisit

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 0,03 persen ke level 6.234 pada penutupan perdagangan siang ini, Senin (3/8/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG dibuka positif tepatnya di level 6.272. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.273 dan terendah di 6.213.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 22,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,6 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,3 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 333 saham menguat, kemudian 315 emiten melemah, dan 315 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Jaya Konstruksi Manggala Pratama (JKON) memimpin setelah melonjak 28,79 persen. Posisi berikutnya ditempati Guna Timur Raya (TRUK) yang naik 25,00 persen, serta Karya Pacific Energy (IATA) yang menguat 25,00 persen.