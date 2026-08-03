NTP Petani Naik 0,15 Persen, Daya Beli Tetap Terjaga

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,84 pada Juli 2026 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,84 pada Juli 2026 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan daya beli petani tetap terjaga, seiring penurunan biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan penurunan harga hasil pertanian.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, peningkatan NTP Juli 2026 terjadi karena Indeks Harga yang Dibayar (Ib) petani turun lebih dalam dibandingkan Indeks Harga yang Diterima (It).

"Nilai Tukar Petani pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani turun 0,10 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani turun lebih dalam, yaitu 0,25 persen," kata Ateng dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2026).

Menurut Ateng, NTP merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan NTP menunjukkan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan NTP nasional pada Juli 2026 ditopang oleh membaiknya kinerja sejumlah subsektor pertanian. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,67 persen, disusul subsektor tanaman pangan yang naik 1,32 persen.

Pada subsektor tanaman pangan, kenaikan NTP didorong oleh meningkatnya harga padi dan palawija. Sementara itu, pada subsektor perkebunan rakyat, penguatan harga kakao dan kelapa sawit menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan.

Secara kumulatif, kondisi kesejahteraan petani sepanjang tahun juga masih menunjukkan tren positif. Pada periode Januari-Juli 2026, NTP nasional tercatat sebesar 126,13 atau meningkat 2,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.