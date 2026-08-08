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Transformasi Digital, Ini Alasan Perbankan Investasi Talenta Teknologi 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |11:03 WIB
Transformasi Digital, Ini Alasan Perbankan Investasi Talenta Teknologi 
Transformasi Digital, Ini Alasan Perbankan Investasi Talenta Teknologi. (Foto ;Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Di tengah perubahan lanskap industri jasa keuangan yang semakin terdigitalisasi, daya saing perbankan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya aset maupun kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan membangun talenta yang mampu mengakselerasi transformasi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui investasi pada talenta digital, Bank Jakarta memperkuat fondasi teknologi yang dibutuhkan untuk menghadirkan inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. 

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menegaskan bahwa transformasi yang dijalankan Bank Jakarta merupakan upaya menyeluruh untuk membangun organisasi yang semakin modern, adaptif, dan siap menghadapi perubahan industri. 

Dia menambahkan,  Bank Jakarta saat ini tengah menjalankan transformasi secara menyeluruh yang mencakup aspek bisnis, operasional, manajemen risiko, teknologi informasi, hingga pengembangan people and culture sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. 

"Kami meyakini bahwa kemampuan untuk terus beradaptasi dan berinovasi merupakan fondasi utama agar Bank Jakarta mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah perubahan industri yang semakin dinamis. Oleh karena itu, melalui Officer Development Program Information Technology ini, kami menyiapkan talenta digital yang akan menjadi bagian penting dalam mengakselerasi transformasi tersebut," ujar Agus dalam keterangannya,  Jakarta,  Sabtu (8/8/2025).

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