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Prabowo Sebut RAPBN 2027 Didesain Ekspansif 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:42 WIB
Prabowo Sebut RAPBN 2027 Didesain Ekspansif 
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan RAPBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. 

Kemudian lanjut dia sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara harus semakin solid.

"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif," ujarnya dalam pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia menjelaskan program perlindungan sosial harus andal dan pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. 

Lalu dukungan untuk petani, nelayan, guru dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat.

 

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