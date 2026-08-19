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Molinas Berpotensi Tekan Dominasi Kendaraan Impor, Jadi Titik Balik Otomotif RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:55 WIB
Molinas Berpotensi Tekan Dominasi Kendaraan Impor, Jadi Titik Balik Otomotif RI
Molinas dinilai memiliki potensi sangat besar untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengacak-acak peta persaingan pasar roda dua di Indonesia. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai memiliki potensi sangat besar untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengacak-acak peta persaingan pasar roda dua di Indonesia. Hanya saja, pelaksanaannya perlu memperhatikan sejumlah aspek agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai Molinas berpotensi menjadi titik balik bagi industri otomotif nasional. Program tersebut dinilai dapat mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen, tetapi juga berkembang sebagai produsen kendaraan listrik.

"Program Motor Listrik Nasional berpotensi menjadi turning point bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berpeluang mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen, tetapi juga berpotensi memecah oligopoli pabrikan konvensional serta menahan laju dominasi merek impor di era elektrifikasi," kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Meski demikian, dia menilai Molinas akan menghadapi tantangan besar dalam persaingan dengan produk kendaraan listrik asal China. Menurutnya, persaingan tersebut merupakan pertarungan antara industri yang masih berkembang dengan pemain manufaktur global yang telah memiliki rantai pasok kuat.

"Persaingan antara Molinas dan produk asal China merupakan pertarungan antara industri yang baru tumbuh melawan raksasa manufaktur global. China saat ini menguasai lebih dari 70% rantai pasok kendaraan listrik dunia, sehingga menciptakan tantangan struktural yang besar bagi produk nasional dari tiga aspek utama," lanjutnya.

Djoko menilai dukungan pemerintah melalui insentif menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan Molinas. Menurutnya, insentif dibutuhkan bukan hanya untuk membuat harga motor listrik lebih terjangkau, tetapi juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tumbuh dan membangun kemampuan teknologi.

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