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ESDM Siapkan Tawarkan 12 Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |14:10 WIB
ESDM Siapkan Tawarkan 12 Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun Ini
Pemerintah siap menawarkan lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) sepanjang 2026. (Foto: Okezone.com/PGE)
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JAKARTA - Pemerintah siap menawarkan lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) sepanjang 2026 untuk mempercepat pemanfaatan potensi energi panas bumi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia di tengah masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki total potensi panas bumi mencapai 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas terpasang saat ini baru mencapai 2.776,39 MW atau sekitar 11,6 persen dari total potensi tersebut. Dengan demikian, sekitar 88,4 persen potensi panas bumi nasional masih belum tergarap.

Bahlil mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan regulasi dan menyiapkan berbagai instrumen untuk mempercepat realisasi investasi panas bumi.

"Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang mempunyai resource terhadap geotermal. Kita nomor satu, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat membuka The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, pengembangan panas bumi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha sebagai pengembang. Pemerintah juga tengah mengevaluasi sejumlah regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan proyek.

Selain membuka wilayah baru untuk pengembangan, pemerintah juga telah menyerahkan Izin Panas Bumi kepada PT PLN (Persero) untuk WKP Gunung Ungaran dan PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu.

Bahlil menegaskan pengembangan panas bumi perlu dipercepat karena pemerintah menjadikannya salah satu sumber energi strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

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