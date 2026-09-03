IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.667

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 72,11 poin atau 1,09 persen ke level 6.667 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (3/9/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 415 saham menguat, 228 saham melemah dan 320 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,5 triliun dari 39,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,67 persen 662, indeks JII naik 1,56 persen ke 399, indeks IDX30 naik 1,58 persen ke 370 dan indeks MNC36 naik 1,64 persen 289.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu ada energi, konsumer siklikal, industri, konsumer non siklikal, transportasi, properti, keuangan, infrastruktur dan bahan baku. Sedangkan yang melemah ada sektor teknologi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA) naik 33,78 persen ke Rp99, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 25 persen ke Rp1.075, dan saham PT Pakuan Tbk (UANG) naik 24,90 persen ke Rp3.210.