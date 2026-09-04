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BGN Sebut 80 Persen Kasus Keracunan MBG Dipicu Pelanggaran SOP

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |11:27 WIB
BGN Sebut 80 Persen Kasus Keracunan MBG Dipicu Pelanggaran SOP
MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebagian besar kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP. Pelanggaran tersebut terutama menyangkut tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.

"Saya kira, sebagian besar, lebih dari 80 persen itu adalah pelanggaran SOP," kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI dikutip, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, dalam sejumlah kasus, pelanggaran terjadi karena pelaksana belum memahami prosedur yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan, persoalan penyimpanan makanan salah satunya berkaitan dengan kapasitas dapur yang tidak sebanding dengan jumlah makanan yang harus disiapkan.

"SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia masak lagi," jelas Sudaryono.

 

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Topik Artikel :
Makan Bergizi Gratis mbg BGN
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