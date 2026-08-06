Keracunan MBG di Papua, Kepala BGN: Masak Pukul 19.00, Disajikan Jam 11 Siang

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan penyebab keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di wilayah Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus keracunan MBG karena hidangan tidak langsung dikonsumsi oleh siswa.

Sudaryono mengatakan, dari informasi yang diterima beberapa siswa diketahui membawa pulang MBG ke rumah, sehingga makanan yang semestinya menjadi makan siang, justru baru di santap siswa saat sore hari, sehingga ada potensi makanan tersebut basi ketika baru disantap sore hari.

"Ada beberapa laporan yang kami terima ada anak yang membawa pulang MBG. Jadi harusnya itu disantap jam 11, dia dibawa pulang makan di jam 4, kemudian yang keracunan tidak hanya anaknya, tetapi juga bisa bapak ibunya yang ikut makan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (6/8/2026).

Selain itu, penyebab lain yang bisa menjadi potensi siswa keracunan MBG adalah waktu masak yang terlalu jauh dari waktu distribusi. Sudaryono juga mendapatkan laporan, bahwa SPPG memproduksi MBG saat malam hari, dan baru didistribusikan pagi hari ke sekolah-sekolah.

"Ada yang memulai masaknya itu jam 7 malam, atau hari sebelumnya, sehingga diberikan jam 11 siang," katanya.