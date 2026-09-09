Ini Realisasi TKD Tambahan 2026 di Aceh, Total Anggaran Rp1,8 Triliun

JAKARTA - Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh merilis perkembangan realisasi penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 7 September 2026, realisasi gabungan Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota baru mencapai 4,75 persen atau Rp86,56 miliar dari total pagu Rp1,82 triliun.

Realisasi Pemerintah Provinsi Aceh tercatat lebih rendah, yakni 2,24 persen atau Rp18,49 miliar dari pagu Rp824,82 miliar.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA, mengapresiasi Kabupaten Aceh Tenggara yang mencatat realisasi tertinggi, yakni 33,64 persen.

"Capaian ini menunjukkan SKPK di Aceh Tenggara mampu menuntaskan tahap kontraktual lebih cepat, dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi kabupaten/kota lain," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selain Aceh Tenggara, Gayo Lues juga mencatat progres signifikan dengan realisasi 18,97 persen, disusul Pidie (14,78 persen) dan Kota Banda Aceh (14,24 persen) yang menunjukkan tren positif.

Sebaliknya, berdasarkan data sejumlah daerah masih belum mencatatkan realisasi (0 persen), yakni Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Simeulue.

Adapun Bireuen dan Pidie Jaya tercatat tidak masuk dalam skema TKD Tambahan karena alokasi TKD 2026 kedua daerah tersebut sudah lebih tinggi dibanding 2025 sejak sebelum penyesuaian, sehingga tidak memerlukan tambahan alokasi melalui KMK No. 59/2026.

Safrizal menegaskan kesiapan pihaknya memberikan pendampingan intensif bagi daerah yang masih berproses. "Sebagian besar masih dalam tahap awal kontraktual dan lelang sehingga belum tercatat sebagai realisasi anggaran," jelasnya.