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Chandra Asri Gandeng Bank Mandiri Perkuat Dukung Ekosistem Industri Petrokimia 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:57 WIB
Chandra Asri Gandeng Bank Mandiri Perkuat Dukung Ekosistem Industri Petrokimia 
Chandra Asri Gandeng Bank Mandiri Perkuat Dukung Ekosistem Industri Petrokimia (Foto: Dokumentasi Chandra Asri)
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JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk memperluas akses layanan perbankan bagi pelanggan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kedua perusahaan untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha di dalam ekosistem industri petrokimia nasional.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) guna mendukung transaksi dan kegiatan usaha di sepanjang rantai nilai industri petrokimia di Wisma Barito Pacific Tower, Jakarta, Senin 14 September 2026.

Dengan memperkuat hubungan antara pelaku industri, mitra pelanggan dan sektor perbankan, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran transaksi dan aktivitas usaha di sepanjang rantai nilai industri. 

Direktur Polymer Sales Chandra Asri Pacific Raymond Budhin mengatakan, kerja sama dengan Bank Mandiri melengkapi dukungan Chandra Asri Group kepada mitra usaha. Akses terhadap solusi keuangan yang lebih mudah dapat membantu mereka mengembangkan usaha secara efektif.

"Sebagai bagian penting dari rantai nilai petrokimia Indonesia, kami melihat bahwa dukungan terhadap pelanggan tidak hanya berhenti pada penyediaan produk, tetapi juga bagaimana kami dapat membantu ekosistem usaha yang mendukung kelancaran bisnis mereka," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Melalui sinergi dengan Bank Mandiri, Chandra Asri dapat memperluas manfaat yang dapat diberikan bagi mitra pelanggan melalui akses terhadap layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan usaha mereka.  

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mempererat hubungan bisnis, dan turut mendukung kelancaran aktivitas dalam industri petrokimia di Indonesia,” tambahnya.

Chandra Asri dan Bank Mandiri

 

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