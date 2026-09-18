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MNC Finance dan Bank BJB Perkuat Sinergi Bisnis Lewat Kerja Sama Pembiayaan Rp100 Miliar 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |15:47 WIB
MNC Finance dan Bank BJB Perkuat Sinergi Bisnis Lewat Kerja Sama Pembiayaan Rp100 Miliar 
MNC Finance dan Bank BJB (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT MNC Finance dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank bjb) menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp100 Miliar. Kesepakatan tersebut resmi ditandatangani pada hari Kamis (17/9/2026) bertempat di Ballroom Lantai 9, Menara Bank bjb Kantor Pusat, Bandung. Fasilitas itu berbentuk pembiayaan pembelian piutang atau Asset Buy. 

Melalui kerja sama tersebut, MNC Finance akan memperkuat kapasitas pembiayaan konsumen. Skema tersebut menjadi salah satu bentuk optimalisasi kapabilitas Bank bjb dalam mengelola dan mengembangkan portofolio bisnis. 

Di sisi lain, kerja sama memberikan ruang bagi MNC Finance untuk memperoleh dukungan terhadap pengelolaan portofolio pembiayaan yang dimilikinya sesuai dengan kriteria, ketentuan, dan mekanisme yang telah disepakati.

Turut hadir, Direktur Utama Bank bjb, Ayi Subarna, Direktur Konsumer & Ritel Bank bjb, Nunung Suhartini, Muhamad Aditya Wiradharma selaku Pemimpin Divisi KPR & KKB, Hindun Herdiyani selaku CEO Regional II, serta Soffa Sagara Bagja Jamin selaku Pemimpin Cabang Daan Mogot. Selain itu, hadir pula Isa Anwari selaku SEVP Korporasi & Komersial dan Adrianus Ulun selaku Pemimpin Divisi Credit Portofolio Risk.

Sementara dari MNC Finance, jajaran manajemen hadir Gabriel Mahjudin selaku Direktur Utama MNC Finance dan Edwin Andu selaku Direktur Keuangan MNC Finance.

Gabriel Mahjudin mengatakan, kerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan perbankan. Menurut dia, dukungan Bank bjb menjadi dorongan bagi pengembangan portofolio pembiayaan perusahaan. 

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group Bank BJB MNC Finance
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