Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun per Agustus 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |15:06 WIB
Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun per Agustus 2026
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 70,5% dari pagu TKD terbaru sebesar Rp715,34 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyaluran TKD terus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

“Belanja TKD, kinerjanya adalah telah disalurkan Rp504,3 triliun kepada alokasi TKD,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan, pagu awal TKD 2026 sebesar Rp693 triliun mengalami penyesuaian setelah pemerintah menambah alokasi untuk penanganan bencana alam di Sumatera serta kebutuhan mendesak daerah lainnya.

Pemerintah menambah Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana. Dengan tambahan tersebut, total pagu TKD 2026 meningkat menjadi Rp715,34 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/320/3242995//kopdes-51uy_large.jpg
Ini Alasan Kemenkeu Belum Bayar Dana Talangan Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/320/3242988//suahasil-2v8B_large.jpg
Kemenkeu Hormati Putusan MK yang Batasi Perubahan APBN Lewat Perpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242827//suahasil-ufbw_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Suahasil: Aktivitas Ekonomi Tumbuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242808//menkeu-wqFu_large.jpg
Suahasil Minta Pelaku Usaha Patuh, Restitusi Tetap Diberikan Jika Jadi Hak Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242801//menkeu-fGWO_large.jpg
Suahasil Ungkap Defisit APBN Capai Rp240,1 Triliun hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242681//dpr-gjvH_large.jpg
DPR Buka Wacana Ubah Batas Defisit APBN 3 Persen di RUU Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement