Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun per Agustus 2026

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 70,5% dari pagu TKD terbaru sebesar Rp715,34 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyaluran TKD terus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

“Belanja TKD, kinerjanya adalah telah disalurkan Rp504,3 triliun kepada alokasi TKD,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan, pagu awal TKD 2026 sebesar Rp693 triliun mengalami penyesuaian setelah pemerintah menambah alokasi untuk penanganan bencana alam di Sumatera serta kebutuhan mendesak daerah lainnya.

Pemerintah menambah Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana. Dengan tambahan tersebut, total pagu TKD 2026 meningkat menjadi Rp715,34 triliun.