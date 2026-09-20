Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4.000 Pekerja Porsche Terancam PHK, Ini Penyebabnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |11:35 WIB
4.000 Pekerja Porsche Terancam PHK, Ini Penyebabnya
4.000 Pekerja Porsche Terancam PHK, Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sekitar 4.100 pekerja Porsche terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari rencana restrukturisasi besar-besaran Volkswagen. Rencana tersebut ditujukan untuk memangkas biaya overhead Porsche yang mencapai sekitar 700 juta euro atau USD803,8 juta.

Sebagaimana dikutip dari laporan Handelsblatt, Minggu (20/9/2026), dokumen kesepakatan terbaru dewan pengawas Volkswagen mengusulkan pengurangan sekitar 4.100 pekerja di Porsche. Pemangkasan disebut akan dilakukan di luar kesepakatan pengurangan tenaga kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Untuk diketahui, pada Juli lalu manajemen Porsche dan perwakilan pekerja telah menyepakati tambahan pengurangan pekerja sebanyak 5.000 orang, setelah sebelumnya menyepakati pemangkasan 4.000 orang karyawan.

Dengan tambahan rencana terbaru tersebut, jumlah pengurangan pekerja yang telah disepakati dan diusulkan di Porsche semakin besar. Handelsblatt menyebut jumlah tersebut setara dengan sekitar satu dari lima pekerja di produsen mobil sport yang berbasis di Stuttgart itu hingga 2035.

Volkswagen menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut. Juru bicara Porsche juga menolak berkomentar mengenai rencana dewan pengawas Volkswagen. Meski demikian, rencana pengurangan pekerja masih sebatas rekomendasi dari Volkswagen sebagai perusahaan induk Porsche.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237544/apindo-3sZ4_large.jpg
PHK Tembus 43 Ribu Orang, Apindo Minta Penyelesaian Masalah di Hulu Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234728/phk_pekerja-IrdG_large.jpg
3 Fakta Stimulus Korban PHK dan Dampak El Nino Siap Diberikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231760/said_iqbal-DChk_large.jpg
2 Pabrik Tumbang, Said Iqbal Ungkap Ancaman PHK 1.500 Buruh Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231259/satgas_phk-6OlN_large.jpg
Menaker Ungkap Progres Satgas Mitigasi PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/320/3231014/phk-kRpJ_large.jpeg
32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari hingga Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229311/said_iqbal-0pQq_large.jpg
Said Iqbal Akan Panggil Direksi Freeport, Bahas Nasib 2.374 Pekerja yang Kena PHK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement