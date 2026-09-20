4.000 Pekerja Porsche Terancam PHK, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Sekitar 4.100 pekerja Porsche terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari rencana restrukturisasi besar-besaran Volkswagen. Rencana tersebut ditujukan untuk memangkas biaya overhead Porsche yang mencapai sekitar 700 juta euro atau USD803,8 juta.

Sebagaimana dikutip dari laporan Handelsblatt, Minggu (20/9/2026), dokumen kesepakatan terbaru dewan pengawas Volkswagen mengusulkan pengurangan sekitar 4.100 pekerja di Porsche. Pemangkasan disebut akan dilakukan di luar kesepakatan pengurangan tenaga kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Untuk diketahui, pada Juli lalu manajemen Porsche dan perwakilan pekerja telah menyepakati tambahan pengurangan pekerja sebanyak 5.000 orang, setelah sebelumnya menyepakati pemangkasan 4.000 orang karyawan.

Dengan tambahan rencana terbaru tersebut, jumlah pengurangan pekerja yang telah disepakati dan diusulkan di Porsche semakin besar. Handelsblatt menyebut jumlah tersebut setara dengan sekitar satu dari lima pekerja di produsen mobil sport yang berbasis di Stuttgart itu hingga 2035.

Volkswagen menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut. Juru bicara Porsche juga menolak berkomentar mengenai rencana dewan pengawas Volkswagen. Meski demikian, rencana pengurangan pekerja masih sebatas rekomendasi dari Volkswagen sebagai perusahaan induk Porsche.