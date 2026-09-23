Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suahasil: APBN Harus Terus Pertajam Belanja, Bukan Sekedar Potong Anggaran 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |17:05 WIB
Suahasil: APBN Harus Terus Pertajam Belanja, Bukan Sekedar Potong Anggaran 
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN harus digunakan sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Sehingga perlu mempertajam belanja ketimbang potong anggaran di sana sini. 

Suahasil mengatakan, belanja negara harus diarahkan secara lebih tepat sasaran agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelaksanaan program prioritas nasional.

"Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran, tapi meningkatkan efisiensi," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, efisiensi anggaran bukan semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor dan program yang memberikan dampak penting bagi perekonomian.

"Sehingga belanja masuk ke titik-titik penting, yang mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional," katanya.

Di sisi penerimaan, Suahasil menegaskan fungsi pajak juga tidak sebatas mengumpulkan penerimaan negara. Kebijakan perpajakan perlu digunakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243531/presiden_prabowo_dan_menkeu_suahasil-8kj9_large.jpeg
8 Hari Menjabat, Suahasil Lapor Prabowo Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243282/menkeu_suahasil-AQEx_large.jpeg
Ini Pesan Menkeu Suahasil ke Pejabat Eselon II Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243279/menkeu_suahasil-Ez7V_large.jpeg
Lantik Pejabat Baru di Kemenkeu, Ini Penjelasan Suahasil soal Pejabat Era Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243261/menkeu_suahasil-chMB_large.png
Suahasil Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243103/suahasil-1GhW_large.png
Kumpul Bareng Menteri, Suahasil Tekankan APBN untuk Pendidikan Tinggi dan JKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242940/menkeu_suahasil-pTPR_large.png
6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement