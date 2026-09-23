Suahasil: APBN Harus Terus Pertajam Belanja, Bukan Sekedar Potong Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN harus digunakan sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Sehingga perlu mempertajam belanja ketimbang potong anggaran di sana sini.

Suahasil mengatakan, belanja negara harus diarahkan secara lebih tepat sasaran agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelaksanaan program prioritas nasional.

"Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran, tapi meningkatkan efisiensi," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, efisiensi anggaran bukan semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor dan program yang memberikan dampak penting bagi perekonomian.

"Sehingga belanja masuk ke titik-titik penting, yang mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional," katanya.

Di sisi penerimaan, Suahasil menegaskan fungsi pajak juga tidak sebatas mengumpulkan penerimaan negara. Kebijakan perpajakan perlu digunakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.