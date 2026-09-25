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Survei Ipsos: 71 Persen Publik Ingin Bank Digital Praktis dan Cepat, Bukan Sekadar Bisa Transaksi 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |20:14 WIB
Survei Ipsos: 71 Persen Publik Ingin Bank Digital Praktis dan Cepat, Bukan Sekadar Bisa Transaksi 
Bank Digital (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Survei lpsos Indonesia menunjukkan konsumen semakin mempertimbangkan pengalaman bertransaksi saat menggunakan layanan aplikasi perbankan. Di mana kemudahan dan efisiensi menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan layanan bank digital di Tanah Air. 

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak 71 persen responden menyebut proses transaksi yang mudah dan cepat sebagai salah satu faktor utama dalam penggunaan layanan bank digital.

Kemudian, sebanyak 66 persen responden mempertimbangkan kelengkapan produk dan fitur transaksi. Lalu, 61 persen yang menilai pentingnya aplikasi yang mudah digunakan. 

Sementara itu, 57 persen menyebut proses pembukaan rekening yang sederhana sebagai salah satu faktor yang mendorong penggunaan aplikasi bank digital.

Managing Director Ipsos Indonesia, Hansal Savla mengatakan bahwa pengalaman menggunakan aplikasi bank digital semakin mencakup berbagai aspek, mulai dari kecepatan transaksi dan stabilitas sistem hingga kemudahan interface dan kelancaran proses bagi pengguna sehari-hari. 

“Seiring semakin terintegrasinya bank digital dengan aktivitas finansial sehari-hari, pengguna bank digital tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan perbankan secara digital, tetapi juga pengalaman yang mudah, cepat, stabil, dan dapat diandalkan, ujar Hansal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, performa aplikasi dan kemudahan penggunaan menjadi bagian penting dalam membentuk pengalaman pengguna terhadap sebuah layanan bank digital. 

 

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