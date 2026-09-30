Raih Penghargaan, MNC Asset Management Fokus Jaga Kinerja Reksa Dana Pasar Uang

MNC Asset Management meraih penghargaan Investment Manager Awards 2026 dalam acara yang berlangsung di Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - MNC Asset Management meraih penghargaan Investment Manager Awards 2026 dalam acara yang berlangsung di Jakarta.

MNC Asset Management meraih penghargaan pada kategori Reksa Dana Pasar Uang Periode 1 Tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan reksa dana pasar uang yang menjadi bagian dari produk MNC Asset Management.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengungkapkan, pihaknya akan menjaga kinerja produk sekaligus memperkuat strategi investasi untuk mempertahankan prestasi tersebut.

"Memang mempertahankan lebih sulit dibanding meraih, ya. Untuk mempertahankannya, tentu kinerja dari performance reksa dana pasar uang tetap kami jaga. Namun tim investment akan bekerja keras untuk mencari efek yang money market khususnya, dan juga tetap menjaga likuiditas," kata Dimas, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan reksa dana pasar uang, terutama di tengah kondisi ketidakpastian yang masih cukup tinggi.

"Karena likuiditas adalah kunci dari semuanya dengan kondisi uncertainty yang cukup tinggi saat ini," ujarnya.

Selain menjaga kinerja dan likuiditas, MNC Asset Management juga akan memperluas penetrasi pasar ke segmen investor ritel. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya minat nasabah ritel maupun institusi terhadap reksa dana pasar uang.