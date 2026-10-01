MNC Sekuritas Ajak Investor “Wujudkan Investasi Bermakna” Bersama Panin Asset Management

JAKARTA – MNC Sekuritas menghadirkan promo reksa dana PT Panin Asset Management bertajuk “Wujudkan Investasi Bermakna” melalui aplikasi MotionTrade. Promo yang berlangsung pada 1–30 Oktober 2026 ini menawarkan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan reward unit penyertaan dengan total nilai hingga Rp15 juta, dengan periode penilaian hingga 31 Januari 2027.

Untuk mengikuti promo ini, investor wajib melakukan pembelian minimum Rp2 juta pada salah satu produk reksa dana non-pasar uang, yaitu Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Sri Kehati Kelas A, atau Panin Dana Pendapatan Utama. Setiap pembelian minimum Rp2 juta berhak mendapatkan reward unit penyertaan senilai Rp100 ribu dan berlaku kelipatan, sesuai dengan ketentuan promo.

Investor juga berkesempatan memperoleh reward unit penyertaan senilai Rp10 ribu dan berlaku kelipatan dengan melakukan pembelian minimum Rp10 juta pada produk pasar uang Panin Dana Likuid melalui aplikasi MotionTrade. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoPANIN2.

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas, Agustina, mengatakan promo “Wujudkan Investasi Bermakna” dapat menjadi salah satu kesempatan bagi investor untuk mulai maupun menambah investasi reksa dana sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing.

“Melalui promo ini, investor dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi pada produk reksa dana Panin Asset Management. Kami berharap program ini dapat menjadi bagian dari perjalanan investor dalam membangun kebiasaan investasi yang konsisten dan terarah,” ujar Agustina.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Feby Novalius)

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