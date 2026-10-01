Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Ajak Investor “Wujudkan Investasi Bermakna” Bersama Panin Asset Management

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |11:28 WIB
MNC Sekuritas Ajak Investor “Wujudkan Investasi Bermakna” Bersama Panin Asset Management
MNC Sekuritas menghadirkan promo reksa dana PT Panin Asset Management bertajuk “Wujudkan Investasi Bermakna” melalui aplikasi MotionTrade. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas menghadirkan promo reksa dana PT Panin Asset Management bertajuk “Wujudkan Investasi Bermakna” melalui aplikasi MotionTrade. Promo yang berlangsung pada 1–30 Oktober 2026 ini menawarkan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan reward unit penyertaan dengan total nilai hingga Rp15 juta, dengan periode penilaian hingga 31 Januari 2027.

Untuk mengikuti promo ini, investor wajib melakukan pembelian minimum Rp2 juta pada salah satu produk reksa dana non-pasar uang, yaitu Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Sri Kehati Kelas A, atau Panin Dana Pendapatan Utama. Setiap pembelian minimum Rp2 juta berhak mendapatkan reward unit penyertaan senilai Rp100 ribu dan berlaku kelipatan, sesuai dengan ketentuan promo.

Investor juga berkesempatan memperoleh reward unit penyertaan senilai Rp10 ribu dan berlaku kelipatan dengan melakukan pembelian minimum Rp10 juta pada produk pasar uang Panin Dana Likuid melalui aplikasi MotionTrade. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoPANIN2.

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas, Agustina, mengatakan promo “Wujudkan Investasi Bermakna” dapat menjadi salah satu kesempatan bagi investor untuk mulai maupun menambah investasi reksa dana sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing.

“Melalui promo ini, investor dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi pada produk reksa dana Panin Asset Management. Kami berharap program ini dapat menjadi bagian dari perjalanan investor dalam membangun kebiasaan investasi yang konsisten dan terarah,” ujar Agustina.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245170//mnc_asset-Q5tT_large.jpg
Raih Penghargaan, MNC Asset Management Fokus Jaga Kinerja Reksa Dana Pasar Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/278/3245122//mnc_sekuritas-BLC3_large.jpg
MNC Sekuritas Kembali Hadirkan Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% untuk 1.000 Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245105//inews-qp5y_large.jpg
Mulai Investasi Jangan Tunggu Uang Sisa, Wajib Kendalikan Self-Reward
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/278/3244890//mnc_sekuritas-mtQj_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Puri Botanical di Jakarta Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/278/3244886//mnc_sekuritas-x5FE_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Emiten Talk Transforming Mobility Unlocking Growth Bersama VKTR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/622/3244682//mnc_sekuritas-gtPR_large.jpg
MNC Sekuritas Dorong Investor Pahami Strategi Investasi Hadapi Kuartal IV-2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement