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Ini Respons Menhub soal KAI Bakal Impor KRL Bekas Jepang 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |10:17 WIB
Ini Respons Menhub soal KAI Bakal Impor KRL Bekas Jepang 
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan rencana pembicaraan dengan Danantara terkait kebijakan impor KRL dari Jepang. 

Dia mengatakan pada Jumat (2/10/2026) seharusnya ia berjumpa dengan COO Danantara, Dony Oskaria untuk membicarakan hal tersebut. Namun wacana itu perlu dikaji lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait. 

"Tadinya mestinya kami bertemu, namun karena saya menyampaikan kepada Pak Dony kita bertemu dengan beberapa stakeholder yaitu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, juga KAI sendiri dan INKA, agar kita membahas ini secara bersama," ujar Menhub, Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, persetujuan final impor KRL dari Jepang butuh kesepakatan dari berbagai instansi. Dari PT KAI (Persero) dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, hingga dengan Danantara serta BP BUMN untuk memutuskan kebijakan yang tepat. 

"Kami dari Kementerian Perhubungan itu menyiapkan hal yang terkait dengan teknis, berkaitan dengan pengadaan KRL-nya. Izinnya itu ada di Kemendag, Kemendag itu punya regulasinya juga, usia maksimal keretanya 20 tahun," tuturnya. 

Tak lupa, persetujuan impor kereta juga perlu dibicarakan dengan Kementerian Perindustrian. Sehingga kebijakan tersebut tidak mengganggu industri dalam negeri, khususnya dalam hal ini INKA. 

 

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