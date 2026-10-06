Begini Cara Transfer Uang dari Luar Negeri ke Indonesia yang Mudah

Begini cara transfer uang dari luar negeri ke Indonesia yang mudah.

JAKARTA – Begini cara transfer uang dari luar negeri ke Indonesia yang mudah.

Cara transfer uang dari luar negeri ke Indonesia kini semakin mudah dengan tersedianya beragam layanan pengiriman uang internasional.

Bagi pekerja migran Indonesia dan diaspora yang tinggal di luar negeri, mengirim uang ke Tanah Air menjadi kebutuhan rutin. Dana yang dikirim umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seiring perkembangan layanan keuangan digital, masyarakat memiliki semakin banyak pilihan untuk mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Metode pengiriman tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengirim dan penerima, termasuk dari sisi kecepatan, biaya, serta metode pencairan dana.

Berikut sejumlah layanan yang dapat digunakan untuk mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia: