Prabowo: Kita Punya Uang untuk Naikkan Gaji Guru, PNS hingga Polisi!

Prabowo: Kita Punya Uang untuk Naikkan Gaji Guru, PNS hingga Polisi! (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, negara punya anggaran untuk menaikkan gaji guru, pegawai negeri sipil (PNS), hakim, jaksa hingga polisi.

Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Diketahui, kali ini Satgas PHK berhasil menyerahkan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp13.241.335.681.910,13 atau Rp13,2 triliun kepada negara. Selain itu, pemerintah juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektare.

"Terima kasih Satgas PKH. Untuk kesekian kali saya sampaikan, teruskan pekerjaan saudara. Teruskan. Apa yang saudara kerjakan, ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan bahwa negara saat ini mempunyai anggaran untuk menaikkan gaji guru, semua PNS, hakim, jaksa, hingga polisi. “Kita akan punya uang untuk naikin gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi,” ujar Prabowo.

Tidak hanya itu, Prabowo juga mengatakan bahwa negara mempunyai anggaran untuk membantu masyarakat yang masih kelaparan, tidak punya rumah hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar, kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan terbakar, kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua,” ujarnya.