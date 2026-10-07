Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Beras hingga Minyak Goreng Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |11:16 WIB
Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Beras hingga Minyak Goreng Naik 
Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Beras hingga Minyak Goreng Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan hari ini mengalami kenaikan, dari aneka cabai, beras hingga minyak goreng. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (7/10/2026), kenaikan harga cabai hingga beras bervariasi.

Tercatat, harga cabai merah besar naik 0,82 persen menjadi Rp61.600 per kg. Harga cabai merah keriting naik 5,18 persen menjadi Rp76.100 per kg. Cabai rawit hijau naik 1,3 persen menjadi Rp70.200 per kg. Kenaikan harga juga dialami minyak goreng curah yang naik 2,7 persen menjadi Rp20.950 per liter.

Kemudian harga minyak goreng kemasan bermerek II naik 1,91 persen menjadi Rp23.950 per liter. Disusul gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.200 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,31 persen menjadi Rp143.750 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 0,74 persen menjadi Rp20.500 per kg. Di samping itu harga beras kualitas bawah I naik 1,68 persen menjadi Rp15.150 per kg. Beras kualitas bawah II naik 1,7 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, namun tidak sedikit juga yang justru mengalami penurunan harga. Misalnya, harga bawang merah dan putih yang masing-masing turun 1,47 persen dan 2,83 persen menjadi Rp36.750 dan Rp37.800 per kg.

Beras kualitas medium I turun 1,81 persen menjadi Rp16.300 per kg. Beras kualitas medium II turun 1,52 persen menjadi Rp16.150 per kg. Beras kualitas super I turun 3,62 persen menjadi Rp17.300 per kg. Beras kualitas super II turun 2,88 persen menjadi Rp16.850 per kg.

Harga cabai rawit merah turun 1,94 persen menjadi Rp98.600 per kg. Daging ayam ras segar turun 5,13 persen menjadi Rp39.750 per kg. Daging sapi kualitas I turun 0,75 persen menjadi Rp151.300 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun 0,21 persen menjadi Rp24.300 per liter dan harga telur ayam ras segar turun 5,19 persen menjadi Rp28.300 per kg.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245253/harga_pangan-YNqL_large.jpg
Harga Bawang Merah, Cabai, hingga Daging Ayam Naik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244099/pangan-LxVd_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Tembus Rp105.300 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243891/daging-j8E0_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Daging Naik Tembus Rp152.650 per Kg, Cabai Turun Jadi Rp92.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243667/cabai-M3Id_large.jpg
Harga Pangan 23 September 2026: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Rp89.500 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241905/beras-BJml_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Beras Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/320/3241207/harga_pangan-9ixL_large.jpg
Update Harga Pangan Hari Ini: Beras, Cabai hingga Minyak Goreng Curah Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement