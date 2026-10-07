Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Beras hingga Minyak Goreng Naik

JAKARTA - Harga pangan hari ini mengalami kenaikan, dari aneka cabai, beras hingga minyak goreng. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (7/10/2026), kenaikan harga cabai hingga beras bervariasi.

Tercatat, harga cabai merah besar naik 0,82 persen menjadi Rp61.600 per kg. Harga cabai merah keriting naik 5,18 persen menjadi Rp76.100 per kg. Cabai rawit hijau naik 1,3 persen menjadi Rp70.200 per kg. Kenaikan harga juga dialami minyak goreng curah yang naik 2,7 persen menjadi Rp20.950 per liter.

Kemudian harga minyak goreng kemasan bermerek II naik 1,91 persen menjadi Rp23.950 per liter. Disusul gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.200 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,31 persen menjadi Rp143.750 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 0,74 persen menjadi Rp20.500 per kg. Di samping itu harga beras kualitas bawah I naik 1,68 persen menjadi Rp15.150 per kg. Beras kualitas bawah II naik 1,7 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, namun tidak sedikit juga yang justru mengalami penurunan harga. Misalnya, harga bawang merah dan putih yang masing-masing turun 1,47 persen dan 2,83 persen menjadi Rp36.750 dan Rp37.800 per kg.

Beras kualitas medium I turun 1,81 persen menjadi Rp16.300 per kg. Beras kualitas medium II turun 1,52 persen menjadi Rp16.150 per kg. Beras kualitas super I turun 3,62 persen menjadi Rp17.300 per kg. Beras kualitas super II turun 2,88 persen menjadi Rp16.850 per kg.

Harga cabai rawit merah turun 1,94 persen menjadi Rp98.600 per kg. Daging ayam ras segar turun 5,13 persen menjadi Rp39.750 per kg. Daging sapi kualitas I turun 0,75 persen menjadi Rp151.300 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun 0,21 persen menjadi Rp24.300 per liter dan harga telur ayam ras segar turun 5,19 persen menjadi Rp28.300 per kg.

(Dani Jumadil Akhir)

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