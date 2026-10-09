IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.039

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,13 persen ke level 6.039 pada perdagangan hari ini, Jumat (9/10/2026)



Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,24 persen ke level 6.045, dengan 224 saham di zona hijau, 166 melemah, dan 573 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp248 miliar, dengan volume 2,9 miliar lembar saham.



Indeks LQ45 menguat 0,36 persen ke 595, indeks JII menguat 0,35 persen ke 360, indeks MNC36 menguat 0,49 persen ke 262, dan IDX30 menguat 0,35 persen ke 331.



Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer non sillikal, keuangan, properti, bahan baku, industri.



Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Atlas Resources Tbk (ARII), PT Steady Safe Tbk (SAFE), dan PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)



Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN), PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) dan PT MPX Logistics International Tbk (MPXL).

(Dani Jumadil Akhir)

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