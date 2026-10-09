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APBN 2026 Tekor Rp319 Triliun, Suahasil: Sejak Awal Didesain Defisit 2,8 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |11:05 WIB
APBN 2026 Tekor Rp319 Triliun, Suahasil: Sejak Awal Didesain Defisit 2,8 Persen
APBN  2026 Tekor Rp319 Triliun, Suahasil: Sejak Awal Diidesain Defisit 2,8 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga penutupan September 2026 dengan realisasi Pendapatan Negara hingga akhir September 2026 telah terakumulasi sebesar Rp2.341,5 triliun.

Capaian tersebut setara 74,2 persen dari target APBN atau mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 25,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, pos Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun, atau 69,2 persen dari total pagu anggaran, serta tumbuh 19 persen secara tahunan. Dengan kondisi tersebut, posisi defisit anggaran tercatat berada di level 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (9/10/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa pergerakan defisit anggaran menunjukkan tren kenaikan yang terkendali seiring dengan akselerasi penyerapan belanja pemerintah. Sebagai pembanding, posisi defisit APBN pada bulan sebelumnya masih berada di angka 0,9 persen terhadap PDB.

“Nanti kita akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8 persen. Ini adalah perjalanan APBN,” tegas Suahasil.

Sebelumnya Suahasil menegaskan bahwa defisit APBN sebesar Rp319,0 triliun atau setara 1,24 persen PDB hingga akhir September 2026.

Suahasil menegaskan posisi defisit tersebut dirancang untuk menopang daya beli dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui ekspansi belanja negara.

“Artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat pendapatan negara. APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel. Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya.

 

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