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Ini Tips untuk UMKM Raup Untung Besar dari Penjualan Online 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |22:12 WIB
Ini Tips untuk UMKM Raup Untung Besar dari Penjualan Online 
UMKM RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Memasarkan produk secara online telah menjadi keniscayaan bagi pengusaha UMKM di tengah era digital. Namun, belum semua pengusaha UMKM dapat mengoptimalkan penjualan secara online untuk menambah omzet.
 
Founder Digifolium Weliyan Tanoyo mengatakan bahwa terdapat dua kendala umum pengusaha UMKM belum dapat memaksimalkan penjualan online, yakni tidak terbiasa dengan beragam fitur di lokapasar (marketplace) dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM).
 
"Jadi sebenarnya bukan gaptek (gagap teknologi), hanya belum terbiasa. Yang berikutnya banyak UMKM masih single fighter, sehingga kemampuannya terbatas. Pelatihan dan materi yang bagus tidak segera dikerjakan sehingga lupa," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
 
Dia menambahkan, pengusaha UMKM perlu secara konsisten melakukan pengelolaan waktu untuk meningkatkan kemampuan pemasaran daring. Pengelolaan waktu yang konsisten membantu pelaku UMKM menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya.

UMKM juga perlu cermat dan bijak mengakali lesunya penjualan. Jika produk andalan sedang sepi, pengusaha UMKM dapat mencoba produk lain yang masih terkait untuk mempertahankan kinerja penjualan. 

Dia mencontohkan ketika penjualan sepatu sepi, pengusaha UMKM dapat mencoba menjual sabuk atau ikat pinggang.

Pada kesempatan yang sama,  Womanpreneur & E-Commerce Coach Rika Yeo membagikan kiat memanfaatkan dan mempraktikan live streaming untuk memasarkan produk UMKM.

Live streaming harus punya tujuan yang jelas yakni memasarkan produk yang direncanakan dan dapat dikombinasikan dengan produk unggulan.

 

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