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Prabowo Minta Percepat Bangun 100 Kampung Nelayan, Beroperasi di Akhir 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |11:25 WIB
Prabowo Minta Percepat Bangun 100 Kampung Nelayan, Beroperasi di Akhir 2026
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepat pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan pemerintah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan 100 Kampung Nelayan ditargetkan dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” demikian keterangan Seskab Teddy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/10/2026).

Menurut Seskab, sebanyak 100 Kampung Nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” lanjutnya.

Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.

 

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