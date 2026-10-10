Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Bakal Standarkan Biaya Pengiriman Angkutan Barang, Ini Alasannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |20:17 WIB
Kemenhub Bakal Standarkan Biaya Pengiriman Angkutan Barang, Ini Alasannya
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji standarisasi biaya pengiriman angkutan barang untuk menekan persaingan tarif yang tidak sehat sekaligus menjaga keselamatan transportasi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memastikan biaya angkutan mampu menutup kebutuhan operasional operator tanpa mendorong praktik banting harga.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya telah meminta Badan Kebijakan Transportasi (BKT) untuk mengkaji penerapan tarif batas bawah (TBB) pada sektor angkutan. Kajian ini diperlukan agar persaingan bisnis tidak mengorbankan aspek keselamatan.

Menurut Dudy, struktur biaya angkutan perlu memperhitungkan berbagai komponen operasional, mulai dari biaya leasing kendaraan, operasional, perawatan atau maintenance, asuransi, hingga gaji pegawai dan pengemudi.

Komponen tersebut perlu diperhitungkan secara menyeluruh agar operator memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan operasional sesuai standar keselamatan, sekaligus menjamin hak pengemudi.

"Jangan sampai harga ini mengorbankan keselamatan karena pertimbangan bisnis," ujar Dudy dikutip, Sabtu (10/10/2026).

Dia menilai pengaturan biaya angkutan barang juga perlu memperjelas perhitungan tarif berdasarkan berat muatan dan jarak tempuh. Menurutnya, mekanisme biaya per kilogram dan per kilometer menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan sektor angkutan logistik.

Dudy menyinggung persoalan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL) sebagai salah satu isu yang perlu ditangani melalui pembenahan tata kelola angkutan barang tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247003/menhub_dody-PdfG_large.png
Menhub Minta Aplikator Ojol Pantau Kelaikan Kendaraan Pengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245768/menhub_dudy-v1Dy_large.jpeg
Menhub Sebut Keselamatan Jadi Perhatian Utama di Sektor Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245702/menhub-EyVb_large.jpg
Ini Respons Menhub soal KAI Bakal Impor KRL Bekas Jepang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244872/kapal_kemenhub-gJAw_large.jpg
Kemenhub Tambah 2 Kapal Evakuasi Korban Virgo Transport 8 di Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242931/kapal-wshG_large.jpeg
Kemenhub Bantah Pencopotan Dirjen Hubla soal Insiden Pelayaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242907/menhub_dudy-3Nj8_large.png
Breaking News! Menhub Dudy Copot Dirjen Perhubungan Laut 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement