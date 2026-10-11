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4 Fakta Fakta BUMN Rugi hingga Prabowo Pamer PT Timah

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |08:24 WIB
4 Fakta Fakta BUMN Rugi hingga Prabowo Pamer PT Timah
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kinerja PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara penyerahan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar di Rp13.241.335.681.910,13 di Kejaksaan Agung, Jakarta, oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Berita fakta-fakta BUMN rugi dan Prabowo pamer PT Timah untung yang dirangkum Okezone, Minggu (11/10/2026).

1. Keuntungan hingga 900 Persen

PT Timah mampu mencatat kenaikan keuntungan hingga 900 persen dalam satu tahun, setelah sebelumnya kerap mengalami kerugian.

“Saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal, seluas 14 ribu hekatre (ha). Tapi dari sekian ribu hektare itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi, masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras PT Timah yang selama ini rugi, dalam 1 tahun keuntungannya naik 900 persen dalam 1 tahun,” ujar Prabowo.

2. Data jumlah BUMN

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku kaget saat baru pertama kali menjabat Presiden saat melihat data jumlah BUMN ada 1.074. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu banyak.

 

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