Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat ke 6.109

Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat ke 6.109 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 15,56 poin atau 0,26 persen ke posisi 6.109,32 pada perdagangan hari ini, Senin (12/10/2026).

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,58 poin atau 0,26 persen ke posisi 603,25.

Sebelumnya, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Brigita Kinari menjelaskan bahwa arah pergerakan indeks akan sangat bergantung pada kemampuan IHSG dalam mempertahankan momentum teknikalnya.

"Dalam skenario bullish, IHSG berpeluang melanjutkan rebound menuju area penutupan gap di 6.227-6.231. Namun, apabila gagal mempertahankan momentum dan menembus ke bawah 5.973, risiko koreksi lanjutan menuju 5.850-5.911 perlu diwaspadai," kata Brigita.

Untuk pergerakan jangka pendek, area 6.008-6.025 menjadi zona koreksi yang perlu dicermati, dengan level support terdekat berada di posisi 6.018.

"Kami memperkirakan IHSG bergerak konsolidatif pada kisaran 6.000-6.215 pada pekan depan. Penembusan resistance rentang tersebut berpotensi membuka ruang penguatan menuju 6.297, sedangkan pelemahan di bawah support 5.973 akan meningkatkan risiko koreksi lanjutan," ungkap Brigita.



(Dani Jumadil Akhir)

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