IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.936

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 157,61 poin atau turun 2,59 persen ke level 5.936 pada sesi terakhir perdagangan Senin (12/10/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 118 saham menguat, 632 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,6 triliun dari 57,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,79 persen ke 590, indeks JII turun 3,23 persen ke 352, indeks IDX30 turun 1,41 persen ke 329 dan indeks MNC36 turun 1,34 persen ke 261.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, properti, bahan baku, keuangan, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, transportasi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) naik 24,77 persen ke Rp2.670, PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO) naik 24,76 persen ke Rp1.285, dan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) naik 24,62 persen ke Rp810.