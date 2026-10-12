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Daftar Terbaru Harga BBM di Indonesia Hari Ini, dari Pertamina hingga Shell Berlaku 12 Oktober 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |05:01 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM di Indonesia Hari Ini, dari Pertamina hingga Shell Berlaku 12 Oktober 2026
Daftar Terbaru Harga BBM di Indonesia Hari Ini, dari Pertamina hingga Shell Berlaku 12 Oktober 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Daftar terbaru harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia yang berlaku hari ini, Senin (12/10/2026) dari Pertamina, Shell, Vivo Energy dan BP. 

Pertamina telah menetapkan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku di Oktober 2026. Pertamina memutuskan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026. 

Dengan demikian, harga BBM yang dijual Pertamina per Oktober 2026 masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty mengungkapkan, untuk harga BBM subsidi seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat. 
“Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” kata Kitty.

Sementara, untuk SPBU swasta seperti Shell juga telah menetapkan harga BBM per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan. Harga Shell V-Power Diesel tetap Rp25.420 per liter. Sementara, harga BBM lainnya masih belum tersedia.

SPBU Vivo Energy juga telah menetapkan harga BBM per 1 Oktober 2026. Harga BBM Revvo 92 juga tetap dibanderol Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

Untuk harga BBM di SPBU BP juga tidak mengalami perubahan. Harga BP 92 ditetapkan Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Indonesia dari Pertamina, Shell, Vivo dan BP pada hari ini, Senin (12/10/2026).

 

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