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Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax, Berlaku 9 Oktober 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |06:06 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax, Berlaku 9 Oktober 2026
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah resmi mengumumkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang berlaku di Oktober 2026. Pertamina memutuskan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026.

Dengan demikian. harga BBM yang dijual Pertamina per Oktober 2026 masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menjelaskan, untuk harga BBM subsidi, seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.

“Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” kata Kitty.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, harga BBM nonsubsidi, termasuk jenis Pertamax seharusnya mengikuti harga pasar pada Oktober 2026. Hal ini sesusai dengan tren harga minyak mentah global dan perkembangan Indonesian Crude Price (ICP).

 

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