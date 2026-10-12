Kinerja Bongkar Muat Batu Bara KAI Logistik Tembus 4,27 Juta Ton di Kuartal III-2026

JAKARTA - Aktivitas bongkar muat merupakan salah satu mata rantai penting dalam memastikan kelancaran arus komoditas energi dari titik kedatangan menuju fasilitas atau titik tujuan berikutnya.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan loading dan unloading yang andal dan efisien, KAI Logistik terus memperkuat kapabilitas pengelolaan jasa bongkar muat batu bara sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung kelancaran rantai pasok energi nasional.

Hingga September 2026, KAI Logistik mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam pengelolaan bongkar muat batu bara. Pada September 2026, volume pengelolaan mencapai 1,566 juta ton, sekaligus menjadi capaian bulanan tertinggi sepanjang tahun 2026 atau meningkat sekitar 9% dibandingkan bulan sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut juga tercermin pada kinerja secara triwulanan. Sepanjang Triwulan III 2026, KAI Logistik mencatatkan volume pengelolaan bongkar muat batubara sebesar 4.271.642 ton, meningkat 26% dibandingkan Triwulan II 2026 dan tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Yuskal Setiawan, Direktur Utama KAI Logistik menyampaikan bahwa peningkatan kinerja tersebut mencerminkan semakin kuatnya kapasitas operasional perusahaan dalam mendukung pergerakan komoditas energi, sekaligus memperkuat peran KAI Logistik dalam ekosistem logistik nasional.

“Komoditas energi memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas industri dan perekonomian. Karena itu, keandalan rantai pasok energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan komoditas, tetapi juga oleh kemampuan sistem logistik dalam memastikan distribusinya berlangsung secara andal, efisien, dan berkesinambungan. KAI Logistik berkomitmen mengambil bagian dalam memastikan konektivitas tersebut melalui penguatan kapasitas dan keandalan layanan logistik berbasis kereta api," katanya.