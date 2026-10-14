Pertamina Tambah 57,9 Juta Liter BBM di Bali, 60 SPBU Beroperasi 24 Jam

PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. (Foto : Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Upaya tersebut meliputi peningkatan pasokan hingga 57,9 juta liter BBM, penambahan jam operasional SPBU, penguatan personel lintas fungsi, serta penambahan armada mobil tangki guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa perusahaan terus memaksimalkan seluruh sumber daya dan mengintensifkan koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

“Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, menambah jam operasional SPBU, mengerahkan dukungan personel, serta mengoptimalkan armada distribusi. Seluruh langkah ini dilakukan secara terpadu agar penyaluran BBM semakin optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Kitty, Rabu (14/10/2026).

Dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Berdasarkan jadwal kedatangan kapal yang telah disiapkan, total tambahan pasokan mencapai 57,9 juta liter, yang terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Tambahan pasokan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan BBM dan mendukung kelancaran penyaluran ke SPBU di Bali.

Selain memperkuat pasokan, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan jam operasional SPBU di Kota Denpasar. Dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, perusahaan menyiapkan tambahan 60 SPBU untuk beroperasi dengan jam layanan yang sama. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan BBM dan memberikan lebih banyak pilihan waktu pengisian.

“Penguatan operasional di lapangan menjadi perhatian utama kami. Selain memastikan pasokan terus bertambah, kami juga memperluas akses pelayanan melalui penambahan SPBU yang beroperasi 24 jam serta memperkuat kesiapan personel dan armada distribusi. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar upaya pemulihan berjalan optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan,” tambah Kitty.

Pertamina Patra Niaga memperkuat personel dengan menambah operator SPBU cadangan serta berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana untuk mendukung kebutuhan operasional. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan sebagai langkah antisipasi apabila pengemudi utama membutuhkan waktu istirahat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja dan kelancaran distribusi.