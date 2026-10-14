Profil dan Kekayaan Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng yang Tuai Sorotan soal Plesetan Karhutla

JAKARTA - Profil dan kekayaan Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng yang tuai sorotan soal plesetan Karhutla. Viral video Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran yang bercanda saat menanggapi pertanyaan soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam unggahan viral tersebut, awalnya Agustiar Sabran menjawab pertanyaan wartawan soal karhutla. Agustiar menyebut karhutla itu sebagian besar disebabkan oleh manusia

"Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97% tuh akibat manusianya," kata Agustiar,

Agustiar menyebut seharusnya melawan karhutla dengan kebersamaan. Dirinya pun berseloroh bahwa bersatu itu teguh kalau bercerai kawin lagi.

"Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi" katanya.

Berikut profil dan harta kekayaan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran data dari Okezone, Rabu (14/6/2026).

Agustiar Sabran merupakan politikus dan pengusaha asal Kalimantan Tengah yang sejak 20 Februari 2025 menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah sejak 2019 hingga 24 September 2024.