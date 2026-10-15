Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Bank MNC Solid dan Sehat

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dalam kondisi solid dan sehat. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dalam kondisi solid dan sehat.

Penegasan tersebut disampaikan kepada nasabah dan mitra usaha di tengah munculnya informasi yang dinilainya tidak benar mengenai bank tersebut.

Hary meminta nasabah dan mitra Bank MNC untuk tidak mudah terpengaruh oleh tudingan yang belum terbukti kebenarannya. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat menyikapi informasi secara bijak.

“Kepada nasabah dan mitra Bank MNC, saya Hary Tanoesoedibjo ingin menegaskan bahwa Bank MNC adalah bank yang solid dan sehat,” ujar Hary, Kamis (15/10/2026).

Dia juga meminta nasabah dan mitra usaha untuk tidak menanggapi informasi yang disebutnya sebagai fitnah.