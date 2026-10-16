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IHSG Kembali Anjlok 11,1 Persen ke 5.211

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:54 WIB
IHSG Kembali Anjlok 11,1 Persen ke 5.211
IHSG Kembali Anjlok 11,1 Persen ke 5.211 (Foto: Dokumentasi Okezone)
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JAKARTA - Perdagangan saham di BEI kembali dibuka usai diberlakukan trading halt imbas IHSG dibuka anjlok 8 persen. Saat perdagangan dibuka pada pukul 09.28 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), IHSG kembali anjlok.

IHSG melemah 651,94 poin atau 11,12% persen hingga pukul 09.34.

Ketentuan trading halt saat ini sebagai berikut:

Dalam hal terjadi penurunan IHSG dalam satu hari Bursa yang sama, Bursa melakukan tindakan sebagai berikut:

- Trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8 persen.

- Trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen.

- Trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20 persen dengan ketentuan sebagai berikut : Sampai akhir sesi perdagangan; atau lebih dari 1 sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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