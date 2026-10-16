Dasco Datangi BEI saat IHSG Anjlok 10% ke 5.254, Minta Bursa Terus Berbenah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 11 persen pada perdagangan Jumat (16/10/2026).

Dasco mengatakan, kunjungannya ke BEI merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di pasar modal.

Dalam kunjungannya, Dasco meminta otoritas bursa terus melakukan perbaikan untuk merespons berbagai perkembangan di pasar modal, termasuk masukan dari lembaga pemeringkat internasional.

"Kami mengawasi kejadian-kejadian yang selama ini ada di Bursa dan dalam peristiwa-peristiwa, yang kemudian kami memonitor serta meminta kepada Ursa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, dalam rangka juga mengakomodir pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional, termasuk dari MSCI," kata Dasco.

Dasco turut menyoroti langkah MSCI yang mengeluarkan hasil peninjauan lebih awal dari jadwal konsultasi yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada November 2026.

"Harusnya baru akan mereview atau konsultasi pada bulan November, tapi kemudian pada hari tadi itu kemudian sudah mengeluarkan semacam review," ungkapnya.