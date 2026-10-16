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Trade Expo Indonesia 2026, UMKM Astra Catat Transaksi Ekspor Rp400 Miliar

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |22:15 WIB
Trade Expo Indonesia 2026, UMKM Astra Catat Transaksi Ekspor Rp400 Miliar
Transaksi Ekspor (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) mencatatkan total nilai kontrak dan transaksi lebih dari USD 24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. 

Partisipasi tersebut melanjutkan upaya Astra memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM nasional. 

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan pengembangan UMKM menjadi bagian penting dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pasar internasional.

"Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. Oleh karena itu, Astra terus mendukung pengembangan UMKM agar dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Boy di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha bersaing di pasar global, Astra menjalankan program Desa Sejahtera Astra Export Champion bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Program tersebut mencakup sejumlah tahapan pembinaan, mulai dari kurasi produk, pelatihan ekspor, matrikulasi, hingga business pitching dan business matching.

Melalui pendampingan tersebut, pelaku UMKM didorong meningkatkan kesiapan produk sekaligus memperoleh kesempatan bertemu dengan calon pembeli dari berbagai negara. 

 

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