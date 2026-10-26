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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan MSIN Tembus Rp2 Triliun pada Semester I-2026, Naik 10 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |17:05 WIB
Pendapatan MSIN Tembus Rp2 Triliun pada Semester I-2026, Naik 10 Persen
Pendapatan MSIN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) mencatatkan kinerja keuangan positif sepanjang semester I-2026. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2 triliun atau tumbuh 10 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Chief Financial Officer (CFO) MSIN, Abuzzal Abusaeri mengatakan, pertumbuhan pendapatan tersebut turut diikuti peningkatan profitabilitas perseroan pada paruh pertama tahun ini.

"Secara keseluruhan, MSIN membukukan kinerja yang positif, baik dari sisi pertumbuhan pendapatan maupun profitabilitas," kata Abuzzal dalam Public Expose Insidentil MSIN, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan pendapatan perseroan terutama ditopang oleh segmen konten, intellectual property (IP), dan lainnya yang meningkat 15 persen menjadi Rp1,11 triliun.

Selain itu, pendapatan dari iklan digital (online advertisement) tumbuh 4 persen. Sementara pendapatan dari layanan berlangganan (subscription) juga meningkat 4 persen secara tahunan.

"Yang penting untuk kami highlight adalah pertumbuhan pendapatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan profitabilitas. Total cost meningkat 7 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan revenue sebesar 10 persen," papar Abuzzal.

 

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