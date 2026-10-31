Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, VKTR Anjlok 30 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan harga terbesar selama periode perdagangan 26–30 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan harga terbesar selama periode perdagangan 26–30 Oktober 2026. Tekanan jual yang signifikan terjadi seiring dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 7,03 persen dalam sepekan ke level 5.057.

Peringkat pertama dalam daftar top 10 losers ditempati oleh saham PT VKTR Multi Mobilitas Tbk (VKTR), yang terjun bebas sebesar 30 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp400 menjadi Rp280 per saham.

Sementara itu, saham dengan penurunan paling rendah di antara sepuluh saham tersebut adalah PT Futura Energi Global Tbk (FUTR), yang menyusut 28,14 persen ke level Rp120 dari posisi Rp167 pada pekan sebelumnya.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (31/10/2026), berikut daftar sepuluh saham yang masuk jajaran top losers selama sepekan:

1. PT VKTR Multi Mobilitas Tbk (VKTR) merosot 30 persen ke level Rp280.