Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Buka Suara Soal Pajak Digital 9 November, Transfer Uang Bakal Kena PPN?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |18:05 WIB
DJP Buka Suara Soal Pajak Digital 9 November, Transfer Uang Bakal Kena PPN?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan jenis pajak baru maupun kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DJP menjelaskan, sistem tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah pemungutan pajak berganda atas layanan digital dari luar negeri.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Inge dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Inge juga meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan pengenaan PPN atas aktivitas transfer uang. Dia menegaskan, pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJP PPN Pajak Pajak Digital SPP-TDLN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251317//pajak-F23n_large.jpg
Dari Kripto hingga Fintech, Pajak Ekonomi Digital Terkumpul Rp58,75 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251065//pajak-BN4A_large.jpg
Berapa Tarif PPN Pembalut di Indonesia? Ini Cara Hitungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3251024//pembalut_kena_pajak-USso_large.jpg
DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Kena PPN 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250882//pembalut-FDM7_large.jpg
DJP: Pembalut Belum Termasuk Barang Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250829//pajak-DjH9_large.jpg
PPN Pembalut 11 Persen, DJP: Masuk Barang Kena Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250056//pajak-Avuo_large.jpg
Mengenal 2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Ini Perbedaannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement