MNC Insurance Perkuat Loyalitas Pelanggan Lewat Program Loyal Customer Appreciation

JAKARTA – MNC Insurance memperkuat hubungan kemitraan dengan pelanggan korporasi melalui program Loyal Customer Appreciation. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah edukasi kesehatan (Health Talk) dan pemeriksaan kesehatan (Mini Medical Check-Up/MCU) bagi karyawan PT SEIV Indonesia di kantor pusat perusahaan.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi MNC Insurance atas kepercayaan dan kemitraan dengan SEIV yang telah terjalin sejak 2014.

Melalui program tersebut, MNC Insurance berupaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan korporasi, tidak hanya melalui produk perlindungan asuransi, tetapi juga kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi karyawan perusahaan mitra.

Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing, mengatakan kepercayaan pelanggan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

“Kepercayaan SEIV terhadap MNC Insurance menunjukkan kuatnya hubungan yang telah kami bangun bersama. Melalui program ini, kami ingin membawa manfaat kemitraan lebih dekat kepada karyawan. Edukasi dan pemeriksaan kesehatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk hadir sebagai mitra perlindungan yang memahami kebutuhan pelanggan,” ujar Meindy dalam keterangan resmi perusahaan, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, karyawan SEIV memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat melalui sesi Health Talk. Selain itu, pemeriksaan Mini MCU memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan peserta sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Direktur Operasional PT SEIV Indonesia, Tjan Kim Hin, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.