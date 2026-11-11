Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Perkuat Loyalitas Pelanggan Lewat Program Loyal Customer Appreciation

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |16:59 WIB
MNC Insurance Perkuat Loyalitas Pelanggan Lewat Program Loyal Customer Appreciation
MNC Insurance memperkuat hubungan kemitraan dengan pelanggan korporasi melalui program Loyal Customer Appreciation. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA – MNC Insurance memperkuat hubungan kemitraan dengan pelanggan korporasi melalui program Loyal Customer Appreciation. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah edukasi kesehatan (Health Talk) dan pemeriksaan kesehatan (Mini Medical Check-Up/MCU) bagi karyawan PT SEIV Indonesia di kantor pusat perusahaan.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi MNC Insurance atas kepercayaan dan kemitraan dengan SEIV yang telah terjalin sejak 2014.

Melalui program tersebut, MNC Insurance berupaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan korporasi, tidak hanya melalui produk perlindungan asuransi, tetapi juga kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi karyawan perusahaan mitra.

Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing, mengatakan kepercayaan pelanggan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

“Kepercayaan SEIV terhadap MNC Insurance menunjukkan kuatnya hubungan yang telah kami bangun bersama. Melalui program ini, kami ingin membawa manfaat kemitraan lebih dekat kepada karyawan. Edukasi dan pemeriksaan kesehatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk hadir sebagai mitra perlindungan yang memahami kebutuhan pelanggan,” ujar Meindy dalam keterangan resmi perusahaan, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, karyawan SEIV memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat melalui sesi Health Talk. Selain itu, pemeriksaan Mini MCU memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan peserta sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Direktur Operasional PT SEIV Indonesia, Tjan Kim Hin, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253280//edukasi-CEUF_large.jpeg
MNC Insurance Business Group Hadirkan Edukasi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di MNC Fest 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250169//pameran-Iqyo_large.jpg
Premi Asuransi Kendaraan Turun Rp210 Miliar, Ini Respons OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248857//asuransi-ifbx_large.png
Polis Asuransi Bakal Dijamin hingga Rp500 Juta? Ini Kata AAJI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248172//grafik-xhDP_large.jpg
Laba Askrindo Capai Rp1,69 Triliun, Aset Tembus Rp31 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239353//aaji-p38K_large.jpg
Investasi Tertekan, Pendapatan Asuransi Jiwa Turun 11,2% Jadi Rp96,39 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238989//mnv-oPR8_large.jpg
MNC Insurance-PT Multindo Auto Finance Perkuat Perlindungan Kendaraan Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement