MNC Sekuritas Dorong Kesiapan Finansial Pelaku Usaha melalui Master Class Financial & Investment Readiness for Boost & Orbit Level

JAKARTA - MNC Sekuritas bersinergi dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), dalam kegiatan Master Class: Financial & Investment Readiness for Boost & Orbit Level yang merupakan bagian dari rangkaian TICMI Capital Market & Business Conference 2026 pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha yang ingin memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan kesiapan investasi dalam mengembangkan bisnis. Dalam kegiatan tersebut, Head Business Development TICMI Irwansyah dan Business Development Partnership MNC Sekuritas Hendra Wardana hadir sebagai narasumber.

Dalam penyampaian materinya, Hendra menjelaskan bahwa pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh peningkatan penjualan dan ekspansi usaha, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan investasi secara tepat.

“Pelaku usaha perlu memiliki pemahaman finansial yang baik sebelum mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnis. Kesiapan finansial bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan modal, tetapi juga mencakup pengelolaan arus kas, pemahaman risiko, serta kemampuan menentukan strategi pendanaan dan investasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” ujar Hendra.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi pasar modal.

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(Dani Jumadil Akhir)

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