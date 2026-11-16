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Upah Minimum 2027 Bakal Diumumkan Paling Lambat 21 November

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:45 WIB
Upah Minimum 2027 Bakal Diumumkan Paling Lambat 21 November
Menaker (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pengumuman upah minimum provinsi untuk tahun 2027 paling lambat 21 November 2026. Disusul pengumuman upah minimum kota paling lambat 25 November.

Sementara itu untuk pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) akan ditetapkan pada tanggal 30 November 2026. Upah minimum baru akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

 

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