Tantangan Industri Percetakan Uang, RI Dorong Masa Depan Industri Koin Global

Tantangan Industri Percetakan Uang, RI Dorong Masa Depan Industri Koin Global (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP-BUMN) Tedi Bharata menegaskan dukungan penuh pemerintah dan pemilik modal terhadap peran strategis Peruri dalam memajukan kolaborasi internasional serta mengambil peran kepemimpinan di ekosistem industri minting global.

“Indonesia berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan tata kelola serta daya saing nasional, sekaligus memastikan BUMN berperan optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Tedi dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menambahkan, di tengah dinamika global, industri percetakan uang dan layanan keamanan digital juga dituntut untuk terus beradaptasi melalui inovasi teknologi, efisiensi dan praktik berkelanjutan.

"Melalui forum Technical Meeting of Mints in ASEAN (Teman) Conference 2026, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarnegara untuk menghadapi tantangan bersama serta membangun masa depan industri yang lebih tangguh," sambungnya.

Forum ini merupakan forum internasional strategis yang mempertemukan industri pencetakan uang dan logam, otoritas mata uang, serta penyedia teknologi dari kawasan Asia Tenggara dan berbagai negara di dunia, yang dihadiri oleh delegasi dari 26 negara, tidak hanya dari kawasan Asia, tetapi juga dari Eropa, Amerika dan Afrika.