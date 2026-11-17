Pedagang Pasar Ngeluh Harga Tepung dan Kerupuk Naik, Kerupuk Tembus Rp140 Ribu

JAKARTA - Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional tidak hanya terjadi pada komoditas seperti cabai. Aneka tepung yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga hingga usaha kuliner juga mengalami kenaikan harga.

Hal itu disampaikan Ria, pedagang sembako di Pasar Palmerah, Jakarta saat ditemui iNews Media Group pada Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan sejumlah jenis tepung yang mengalami kenaikan antara lain tepung beras putih, tepung ketan, tapioka, maizena, sagu, hingga terigu.

Menurut Ria, kenaikan harga tersebut berasal dari pemasok. Bahkan, kenaikannya disebut terjadi pada berbagai merek, bukan hanya produk tertentu.

“Iya, dunia pertepungan yang lagi naik semuanya,” ujar Ria.

Untuk tepung kemasan setengah kilogram, kenaikan harganya berkisar Rp2.000 per kemasan. Sementara itu, tepung terigu ukuran satu kilogram mengalami kenaikan sekitar Rp1.000.

“Variatif sih kalau kayak gitu. Semua merek naik, imbasnya gitu,” jelasnya.

Selain tepung, Ria juga menyebut harga sejumlah produk kerupuk ikut mengalami kenaikan. Besarnya perubahan harga berbeda-beda, bergantung pada jenis kerupuk yang dijual.

Ia mencontohkan, harga kerupuk yang sebelumnya Rp95.000 per bal kini bisa mencapai Rp140.000 per bal. Dengan begitu, kenaikannya mencapai Rp45.000 untuk jenis kerupuk yang dimaksud.