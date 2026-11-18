FTSE Russell Pertahankan RI di Status Emerging Market, Begini Kata Bos BEI

JAKARTA - Penyedia indeks global FTSE Russell tetap mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market serta tidak memasukkannya ke dalam daftar pemantauan (Watch List).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menghormati kewenangan dan independensi setiap penyedia indeks global (global index provider) dalam menetapkan kebijakan evaluasi pasar modal suatu negara.

"Kami selalu menghormati kewenangan dan independensi global index provider. Kami juga secara konsisten akan terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Jeffrey dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Komitmen tersebut selaras dengan tiga pilar utama agenda reformasi pasar modal Indonesia, yakni penguatan transparansi, peningkatan likuiditas, serta efektivitas pengawasan.

Keterbukaan informasi diharapkan membantu investor memahami kondisi pasar secara menyeluruh, sementara likuiditas yang dalam dan pengawasan yang ketat menopang integritas perdagangan.

Dalam laporan bertajuk Indonesia – Index Treatment for the December 2026 Index Review tertanggal 13 November 2026, FTSE Russell mengapresiasi serangkaian langkah pembenahan transparansi yang telah ditempuh otoritas pasar modal Indonesia.

Meski demikian, penyedia indeks tersebut masih memerlukan waktu tambahan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan sebelum mempertimbangkan perubahan perlakuan indeks lebih lanjut, terutama terkait keterbukaan data pemegang saham, penguatan sistem pengawasan perdagangan, serta konsistensi penegakan regulasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, BEI terus menyempurnakan pengawasan transaksi serta memperkuat tata kelola mekanisme High Shareholding Concentration (HSC).

BEI telah membentuk Komite HSC yang mayoritas beranggotakan pihak independen guna menjaga objektivitas, sekaligus memastikan perusahaan tercatat memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik (free float) dan jumlah pemegang saham.

Selain itu, BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melengkapi data kepemilikan saham di atas 1 persen dengan keterangan status pemegang saham sebagai Pengendali maupun Afiliasi Pengendali.

Informasi mengenai saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi juga dipublikasikan secara terbuka disertai peningkatan pemeriksaan transaksi untuk mencegah potensi manipulasi pasar.

Perlakuan Indeks Desember 2026 dan Penangguhan hingga Maret 2027. Dalam evaluasi terbarunya, FTSE Russell melanjutkan perlakuan indeks saham Indonesia sebagaimana skema evaluasi September 2026.

Penyesuaian rutin tetap dijalankan, meliputi pembaruan klasifikasi industri, penyesuaian jumlah saham sesuai ketentuan, serta penghapusan saham yang tidak lagi memenuhi kriteria indeks.