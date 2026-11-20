Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Baru Indonesia-China Senilai Rp 274 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan tercapainya 35 kesepakatan kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan China dalam rangkaian Forum Bisnis Indonesia-China Tahun 2026 di Shenzhen, Jumat (20/11/2026). Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis dengan nilai investasi sekitar USD15 miliar atau Rp274 triliun (kurs 1 USD = Rp18.271).

“Hari ini, saya menyaksikan 35 kesepakatan yang sangat besar dan sangat penting,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Kerja sama mencakup antara lain sektor kawasan industri, petrokimia, energi baru dan terbarukan, manufaktur, kendaraan listrik, teknologi digital, pusat data, farmasi dan vaksin, hingga infrastruktur. Sejumlah proyek tersebut secara keseluruhan juga diproyeksikan membuka lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

Prabowo menilai rangkaian pertemuan di Shenzhen telah memberikan hasil yang sangat positif bagi Indonesia. Sebelum menghadiri forum bisnis, Kepala Negara juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar Tiongkok yang selama ini telah menjalin kerja sama dan berinvestasi di Indonesia.

“Pertemuan-pertemuan di Shenzhen ini, bagi saya, bagi pemerintah saya, dan bagi Indonesia, sangat-sangat positif. Beberapa menit yang lalu saya bertemu dengan para pemimpin utama industri Tiongkok,” ujar Prabowo.

Kepala Negara turut menyinggung sejumlah kesepakatan strategis yang dicapai beberapa hari sebelumnya, termasuk rencana pembangunan 10 future smart cities di Indonesia bersama konsorsium perusahaan Tiongkok. Kerja sama lainnya juga diarahkan pada pengembangan pendidikan digital dengan pemanfaatan teknologi terbaru dan kecerdasan buatan.

“Semua sekolah kita akan dilengkapi dengan teknologi digital terkini, juga dengan AI, dan ini juga dengan partisipasi kuat dari industri Tiongkok,” tutur Prabowo.