Harga Pangan Hari Ini: Minyakita Naik Rp2.500, Cabai Rawit Merah Turun Rp2.251

Harga sejumlah bahan pangan di pasar Jakarta mengalami perubahan pada Sabtu (21/11/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan di pasar Jakarta mengalami perubahan pada Sabtu (21/11/2026). Minyak goreng Minyakita mencatat kenaikan harga terbesar sebesar Rp2.500 menjadi Rp19.350 per liter.

Sementara itu, cabai rawit merah mengalami penurunan paling besar, yakni Rp2.251 menjadi Rp79.875 per kilogram (kg).

Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta, sejumlah komoditas lainnya juga mengalami kenaikan, antara lain bawang merah, beras muncul, gula pasir, dan ikan lele. Di sisi lain, harga beberapa jenis beras, cabai, bawang putih, daging, dan ikan tercatat mengalami penurunan.

Berikut rincian pergerakan harga pangan di Jakarta pada Sabtu (21/11/2026).

Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga dibandingkan pencatatan sebelumnya. Minyakita mencatat kenaikan terbesar, yakni Rp2.500 menjadi Rp19.350 per liter.

Selain itu, harga beberapa komoditas lainnya juga meningkat, antara lain: